ChatGPT стал слишком подлизываться: хвалит за отказ от антидепрессантов и продажу дерьма на палке

На проблему пользователи нейросети обратили внимание на минувшей неделе. В ответ даже на нейтральные запросы ChatGPT стал часто отвечать комплиментами и хвалить пользователя за умный и неожиданный вопрос, а также вставлять в выдачу эмодзи. Необычный стиль стал поводом для шуток, а у кого‑то даже вызвал паранойю.