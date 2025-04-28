Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле

53 кардинала с правом голоса являются европейцами. За ними следуют 23 кардинала из Азии, 18 из Африки, 17 из Южной Америки, 16 из Северной Америки, четыре из Центральной Америки и четыре из Океании. Вместе они представляют 17 стран.