Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле

Сегодня / 09:11
В селе Лох под Саратовом часто воруют дорожный указатель. Табличка висит не дольше четырех месяцев
Сегодня / 13:40
В Китае молодежь все чаще вступает в «браки по дружбе», чтобы избежать общественного давления
Сегодня / 13:05
На майские праздники парковка в Москве будет бесплатной
Сегодня / 12:23
Разбитую Куртом Кобейном гитару продали за 100 тыс. долларов
Сегодня / 12:19
Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения
Сегодня / 12:09
Александер Пейн возглавит жюри Венецианского фестиваля
Сегодня / 11:53
В Испании, Португалии и Франции отключился свет
Сегодня / 10:41
Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Сегодня / 09:29
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
Сегодня / 09:18
Джош Рэднор из «Как я встретил вашу маму» рассказал, что его критиковали из‑за поступков Теда Мосби
Сегодня / 08:30
«Я в сказку попал?»: вышел тизер «Горыныча» с Александром Петровым
Сегодня / 08:15
Финн Вулфхард — о съемках с Уиллемом Дефо: «Было тяжело развидеть в нем Зеленого Гоблина»
Сегодня / 07:12
Австралийская радиостанция полгода скрывала, что ее ведущая — искусственный интеллект
Сегодня / 06:19
Джордж Лукас рассказал, почему Йода говорит задом наперед
Сегодня / 06:03
В Петербурге продали загранпаспорт Владимира Жириновского за 1,1 млн рублей
Вчера / 20:15
Храм в Японии принял ненужный аниме-мерч на переработку
Вчера / 19:43
Папа римский Франциск перед смертью отдал свои деньги на покрытие долга макаронной фабрики
Вчера / 17:17
В Великобритании дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой за 300 фунтов
Вчера / 16:16
Ученым удалось вырастить человеческие зубы во рту у свиней
Вчера / 15:32
Создатель «Андора» — о шокирующей сцене во втором сезоне: «Такова история человечества»
Вчера / 13:18
«Больница Питт» изначально была задумана как ребут «Скорой помощи»
Вчера / 13:16
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить третью часть
Вчера / 11:50
Верховный суд РФ постановил снять кредит с жертвы мошенников
Вчера / 09:59
Шоураннер «Клана Сопрано» сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони
Вчера / 07:59
Скоро в России может начаться нашествие комаров
Вчера / 06:29
Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов
26 апреля / 19:09
McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки
26 апреля / 16:30
Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»

Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле

Сегодня в 13:31
Фото: Airbr3ak3r.ZH/Unsplash

7 мая в Сикстинской капелле соберутся католические кардиналы со всего мира, чтобы начать конклав — тайный процесс выборов следующего Папы. Об этом сообщает The Guardian.

Сикстинская капелла XVI века закрыли для туристов, чтобы подготовиться к выборам. В мероприятии примут участие около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.

По мнению немецкого кардинала Райнхарда Маркса, конклав продлится всего несколько дней. Но шведский кардинал Андерс Арборелиус, претендующий на пост Папы, сказал журналистам перед началом заседания, что голосование может затянуться, «потому что мы не знаем друг друга».

53 кардинала с правом голоса являются европейцами. За ними следуют 23 кардинала из Азии, 18 из Африки, 17 из Южной Америки, 16 из Северной Америки, четыре из Центральной Америки и четыре из Океании. Вместе они представляют 17 стран.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в результате инсульта, который привел к острой сердечной недостаточности и коме. Понтифику было 88 лет. Незадолго до этого он перенес двустороннюю пневмонию, а также страдал от диабета второго типа и гипертонии.

26 апреля понтифика похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в своем завещании. Проститься с ним приехали 200 тыс. человек, в том числе мировые политики и религиозные лидеры.

Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами