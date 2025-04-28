Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле

7 мая в Сикстинской капелле соберутся католические кардиналы со всего мира, чтобы начать конклав — тайный процесс выборов следующего Папы. Об этом сообщает The Guardian.
Сикстинская капелла XVI века закрыли для туристов, чтобы подготовиться к выборам. В мероприятии примут участие около 135 кардиналов со всего мира в возрасте до 80 лет.
По мнению немецкого кардинала Райнхарда Маркса, конклав продлится всего несколько дней. Но шведский кардинал Андерс Арборелиус, претендующий на пост Папы, сказал журналистам перед началом заседания, что голосование может затянуться, «потому что мы не знаем друг друга».
53 кардинала с правом голоса являются европейцами. За ними следуют 23 кардинала из Азии, 18 из Африки, 17 из Южной Америки, 16 из Северной Америки, четыре из Центральной Америки и четыре из Океании. Вместе они представляют 17 стран.
26 апреля понтифика похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре — как он сам этого просил в своем завещании. Проститься с ним приехали 200 тыс. человек, в том числе мировые политики и религиозные лидеры.
Наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Всего рассматривается 14 человек, в том числе кардиналы из Филиппин и Израиля.