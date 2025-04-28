На майские праздники парковка в Москве будет бесплатной

С 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е мая парковка в Москве будет бесплатной, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
Это касается всех уличных парковок, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Исключением станут парковки со шлагбаумами, которые продолжат работать в привычном режиме.
Как отметил мэр, отмена оплаты не повлияет на загруженность улиц и парковок, поскольку в майские праздники в столице обычно меньше машин.
Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники согласно решению городского правительства. В 2025 году таких дней будет 72, сообщал заммэра столицы Максим Ликсутов.