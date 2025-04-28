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На майские праздники парковка в Москве будет бесплатной

Сегодня в 13:05
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

С 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е мая парковка в Москве будет бесплатной, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Это касается всех уличных парковок, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Исключением станут парковки со шлагбаумами, которые продолжат работать в привычном режиме.

Как отметил мэр, отмена оплаты не повлияет на загруженность улиц и парковок, поскольку в майские праздники в столице обычно меньше машин.

Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники согласно решению городского правительства. В 2025 году таких дней будет 72, сообщал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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