Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения

Пользователи NFT-платформы Nike подали на нее в суд из‑за закрытия приложения. Они требуют 5 млн долларов. Об этом пишет The Verge.
Как уверяют составители коллективного иска, резкое прекращение работы приложения Rtfct (читается как «артефакт») в декабре привело к полному исчезновению спроса на их NFT. По мнению заявителей, корпорация использовала влияние своего бренда для запуска цифровых предметов и заработала на их продаже и перепродаже, а затем свернула приложение и бросила покупателей с обесценившимися активами.
Кроме того, истцы утверждают, что Nike не регистрировала NFT в качестве ценных бумаг, а раз так, то они никогда бы не приобрели токены по таким ценам или вообще не купили бы их. Они уверены, что своими действиями производитель спортивной одежды нарушил ряд законов о защите прав потребителей и справедливой торговле.
Раздраженные покупатели требуют возмещения убытков на сумму более 5 млн долларов.
Nike приобрела стартап Rtfct Studios в 2021 году на фоне бума NFT. Стартап выпускал цифровые товары, включая кроссовки, и до сделки получил оценку в 33 млн долларов. В декабре 2024 года компания объявила о сворачивании подразделения с января 2025 года, отметив, что инновации Rtfct продолжат жить в проектах других создателей.
Правовой статус NFT остается неопределенным, и ведется множество споров о том, считаются ли они ценными бумагами согласно федеральному законодательству.
По данным VC.ru, в первом квартале 2025 года продажи на NFT-рынке рухнули на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опустившись до $1,5 млрд.
В 2022 году виртуальные кроссовки из первой коллекции Nike и Rtfkt на старте продаж оценивались в $8000 — это около 661,2 тыс. рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 года. Однако к середине апреля 2025 года их стоимость упала ниже $20.