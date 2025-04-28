Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения

Кроме того, истцы утверждают, что Nike не регистрировала NFT в качестве ценных бумаг, а раз так, то они никогда бы не приобрели токены по таким ценам или вообще не купили бы их. Они уверены, что своими действиями производитель спортивной одежды нарушил ряд законов о защите прав потребителей и справедливой торговле.