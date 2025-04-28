Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения

Сегодня / 09:11
В селе Лох под Саратовом часто воруют дорожный указатель. Табличка висит не дольше четырех месяцев
Сегодня / 13:40
В Китае молодежь все чаще вступает в «браки по дружбе», чтобы избежать общественного давления
Сегодня / 13:31
Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле
Сегодня / 13:05
На майские праздники парковка в Москве будет бесплатной
Сегодня / 12:23
Разбитую Куртом Кобейном гитару продали за 100 тыс. долларов
Сегодня / 12:09
Александер Пейн возглавит жюри Венецианского фестиваля
Сегодня / 11:53
В Испании, Португалии и Франции отключился свет
Сегодня / 10:41
Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Сегодня / 09:29
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
Сегодня / 09:18
Джош Рэднор из «Как я встретил вашу маму» рассказал, что его критиковали из‑за поступков Теда Мосби
Сегодня / 08:30
«Я в сказку попал?»: вышел тизер «Горыныча» с Александром Петровым
Сегодня / 08:15
Финн Вулфхард — о съемках с Уиллемом Дефо: «Было тяжело развидеть в нем Зеленого Гоблина»
Сегодня / 07:12
Австралийская радиостанция полгода скрывала, что ее ведущая — искусственный интеллект
Сегодня / 06:19
Джордж Лукас рассказал, почему Йода говорит задом наперед
Сегодня / 06:03
В Петербурге продали загранпаспорт Владимира Жириновского за 1,1 млн рублей
Вчера / 20:15
Храм в Японии принял ненужный аниме-мерч на переработку
Вчера / 19:43
Папа римский Франциск перед смертью отдал свои деньги на покрытие долга макаронной фабрики
Вчера / 17:17
В Великобритании дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой за 300 фунтов
Вчера / 16:16
Ученым удалось вырастить человеческие зубы во рту у свиней
Вчера / 15:32
Создатель «Андора» — о шокирующей сцене во втором сезоне: «Такова история человечества»
Вчера / 13:18
«Больница Питт» изначально была задумана как ребут «Скорой помощи»
Вчера / 13:16
«Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом может получить третью часть
Вчера / 11:50
Верховный суд РФ постановил снять кредит с жертвы мошенников
Вчера / 09:59
Шоураннер «Клана Сопрано» сомневался, что Джеймс Гандолфини «достаточно грозен» для роли Тони
Вчера / 07:59
Скоро в России может начаться нашествие комаров
Вчера / 06:29
Письмо пассажира «Титаника» продали за 300 тыс. фунтов стерлингов
26 апреля / 19:09
McDonald’s отрицает возвращение в РФ. Там объяснили, зачем регистрируют торговые знаки
26 апреля / 16:30
Умерла актриса Светлана Харлап, озвучившая героев «Спокойной ночи, малыши»

Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения

Сегодня в 12:19
Фото: It's Nice That

Пользователи NFT-платформы Nike подали на нее в суд из‑за закрытия приложения. Они требуют 5 млн долларов. Об этом пишет The Verge.

Как уверяют составители коллективного иска, резкое прекращение работы приложения Rtfct (читается как «артефакт») в декабре привело к полному исчезновению спроса на их NFT. По мнению заявителей, корпорация использовала влияние своего бренда для запуска цифровых предметов и заработала на их продаже и перепродаже, а затем свернула приложение и бросила покупателей с обесценившимися активами.

Кроме того, истцы утверждают, что Nike не регистрировала NFT в качестве ценных бумаг, а раз так, то они никогда бы не приобрели токены по таким ценам или вообще не купили бы их. Они уверены, что своими действиями производитель спортивной одежды нарушил ряд законов о защите прав потребителей и справедливой торговле.

Раздраженные покупатели требуют возмещения убытков на сумму более 5 млн долларов.

Nike приобрела стартап Rtfct Studios в 2021 году на фоне бума NFT. Стартап выпускал цифровые товары, включая кроссовки, и до сделки получил оценку в 33 млн долларов. В декабре 2024 года компания объявила о сворачивании подразделения с января 2025 года, отметив, что инновации Rtfct продолжат жить в проектах других создателей.

Правовой статус NFT остается неопределенным, и ведется множество споров о том, считаются ли они ценными бумагами согласно федеральному законодательству.

По данным VC.ru, в первом квартале 2025 года продажи на NFT-рынке рухнули на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опустившись до $1,5 млрд.

В 2022 году виртуальные кроссовки из первой коллекции Nike и Rtfkt на старте продаж оценивались в $8000 — это около 661,2 тыс. рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 года. Однако к середине апреля 2025 года их стоимость упала ниже $20.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами