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Разбитую Куртом Кобейном гитару продали за 100 тыс. долларов

Сегодня в 12:23
Фото: Gottahaverockandroll

Гитару Fender Stratocaster, которую Курт Кобейн разбил в 1992 году, продали на аукционе за 101 500 долларов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на президента музыкального аукциона Gottahaverockandroll Дилана Косински.

Покупателем стал коллекционер из Техаса, чье имя не разглашается. Он победил в настоящей битве ставок на сайте, в которой участвовали пять человек, сделавших в общей сложности 11 предложений. Начальная ставка составляла 30 000 долларов.

Проданный Fender Stratocaster был разбит Кобейном во время европейского тура Nirvana в 1992 году. Тогда ее восстановили до рабочего состояния, пока группа продолжала гастроли.

Инструмент достался одному из участников технической команды, который работал с Nirvana с 1991 по 1993 год. А позже был официально аутентифицирован Джоном Дунканом — знаменитым гитарным техником, тесно связанным с группой.

Это далеко не самая дорогая гитара Кобейна. В 2020 году гитару лидера Nirvana с концерта MTV «Unplugged» продали за рекордные 6 млн долларов. В 2022-м Fender Mustang 1969 года из клипа «Smells Like Teen Spirit» ушел с молотка за 4,5 млн долларов. А в следующем году разбитый на кусочки и собранный заново экземпляр (на котором невозможно сыграть) продали за 596 000 долларов.

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