Разбитую Куртом Кобейном гитару продали за 100 тыс. долларов

Это далеко не самая дорогая гитара Кобейна. В 2020 году гитару лидера Nirvana с концерта MTV «Unplugged» продали за рекордные 6 млн долларов. В 2022-м Fender Mustang 1969 года из клипа «Smells Like Teen Spirit» ушел с молотка за 4,5 млн долларов. А в следующем году разбитый на кусочки и собранный заново экземпляр (на котором невозможно сыграть) продали за 596 000 долларов.