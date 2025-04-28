Александер Пейн возглавит жюри Венецианского фестиваля

Кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. «Для меня огромная честь и радость — быть членом жюри на Венецианском кинофестивале. Хотя, как и многие режиссеры, я испытываю двоякие чувства к сравнению фильмов между собой, я глубоко уважаю почти столетнюю историю Венецианского фестиваля, который так ярко отмечает кино как искусство. Я невероятно взволнован», — сказал он.