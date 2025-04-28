Александер Пейн возглавит жюри Венецианского фестиваля

Двукратный обладатель премии «Оскар» Александер Пейн («Оставленные», «На обочине», «Небраска») возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в этом году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. «Для меня огромная честь и радость — быть членом жюри на Венецианском кинофестивале. Хотя, как и многие режиссеры, я испытываю двоякие чувства к сравнению фильмов между собой, я глубоко уважаю почти столетнюю историю Венецианского фестиваля, который так ярко отмечает кино как искусство. Я невероятно взволнован», — сказал он.
Директор Венецианского фестиваля Альберто Барбера сказал, что Пейн «принадлежит к небольшому кругу режиссеров-синефилов, чья страсть к кино подпитывается знанием фильмов прошлого и любопытством к современному кино без каких‑либо границ и барьеров».
Фильмы Пейна получили 24 номинации на премию «Оскар», включая четыре за лучшую картину и три за лучшую режиссуру. Две премии «Оскар» он получил за лучший адаптированный сценарий — за фильмы «На обочине» (2004) и «Потомки» (2011). Его последняя картина, «Оставленные» (2023), получила награду за лучшую женскую роль второго плана (Давайн Джой Рэндолф).