В Испании, Португалии и Франции отключился свет

Испания, Португалия и Франция столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, охватившим десятки миллионов человек. Об этом пишет The Guardian
По данным испанского телеканала RTVE, перебои начались около 12.30 по местному времени. Без света остались редакции СМИ, парламент Мадрида, метро и другие объекты инфраструктуры. Жители Барселоны и близлежащих городов также сообщили об отключениях в районных чатах WhatsApp.
Оператор национальной энергосистемы Red Eléctrica заявил, что все ресурсы направлены на восстановление подачи электроэнергии. «Мы начинаем возобновлять подачу электричества на севере и юге полуострова, что является ключом к постепенному решению проблемы», — говорится в заявлении компании.
В Португалии, население которой составляет около 10,6 млн человек, отключение затронуло Лиссабон, а также северные и южные регионы страны. Португальский оператор E-Redes назвал причиной проблемы «сбой в европейской энергосистеме», отметив, что был вынужден отключить электричество в некоторых районах для стабилизации сети. Мобильная связь работала частично, хотя некоторые приложения оставались доступны. По неофициальным данным, метро Лиссабона прекратило работу, а светофоры в центре города вышли из строя.
На теннисном турнире Madrid Open игру пришлось приостановить. В столице также эвакуировали метро, а авиасообщение в Испании и Португалии оказалось под угрозой из‑за сбоев в работе аэропортов.
Причина инцидента пока неясна. Два крупнейших энергетических гиганта Испании, Endesa и Iberdrola, ведут расследование. Местные СМИ сообщают о проблемах с европейской энергосистемой, которые повлияли на национальные сети на Иберийском полуострове.
Португальская национальная энергетическая компания REN также назвала возможной причиной пожар на горе Алярик на юго-западе Франции, который повредил высоковольтную линию электропередачи между Перпиньяном и восточной частью Нарбонна.