В Испании, Португалии и Франции отключился свет

В Португалии, население которой составляет около 10,6 млн человек, отключение затронуло Лиссабон, а также северные и южные регионы страны. Португальский оператор E-Redes назвал причиной проблемы «сбой в европейской энергосистеме», отметив, что был вынужден отключить электричество в некоторых районах для стабилизации сети. Мобильная связь работала частично, хотя некоторые приложения оставались доступны. По неофициальным данным, метро Лиссабона прекратило работу, а светофоры в центре города вышли из строя.