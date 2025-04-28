Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна

«Атмосфера кино» опубликовала первый трейлер полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Премьера ленты состоится 1 января 2026 года.
«Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто‑то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино», — гласит синопсис.
Роль дяди Федора исполнил Роман Панков («Денискины рассказы»), его родителей сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Также к своим ролям вернулись Антон Табаков — голос кота Матроскина — и Павел Деревянко, озвучивший Шарика. Галчонку подарила голос актриса Дарья Блохина.
Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. Продюсерами стали Гевонд и Сарик Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Юлиана Слащева.
Повесть «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского впервые была опубликована в 1974 году. Это первая книга в цикле произведений о Простоквашино.
Первой экранизацией серии стал мультфильм «Трое из Простоквашино» 1978 года. В 1980-м вышло его продолжение «Каникулы в Простоквашино», а в 1984-м — мультфильм «Зима в Простоквашино».