Треть россиян регулярно сталкивается с переработками

Согласно исследованию, среди офисных сотрудников 77% сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, а 46% — время от времени. Особенно часто на сверхурочные задерживаются те, кто чувствует необходимость доказывать свою полезность. Например, они опасаются, что без демонстрации эффективности их могут счесть ненужными специалистами, лишить премий или повышений зарплаты. Среди тех, кто уходит домой вовремя, таких переживаний практически нет: каждый второй не испытывает подобного давления.