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Треть россиян регулярно сталкивается с переработками

Сегодня в 09:29
Фото: Muhammad Raufan Yusup / Unsplash

Больше трети россиян вынуждены регулярно перерабатывать, около половины — периодически работает сверхурочно. Такие данные приводятся в исследовании SuperJob для РИА Новости. В опросе приняли участие 1600 человек.

Согласно исследованию, среди офисных сотрудников 77% сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, а 46% — время от времени. Особенно часто на сверхурочные задерживаются те, кто чувствует необходимость доказывать свою полезность. Например, они опасаются, что без демонстрации эффективности их могут счесть ненужными специалистами, лишить премий или повышений зарплаты. Среди тех, кто уходит домой вовремя, таких переживаний практически нет: каждый второй не испытывает подобного давления.

В целом 61% сотрудников признаются, что им приходится доказывать свою эффективность: 21% делают это часто, а 40% — иногда. При этом уровень доверия со стороны руководства остается высоким: 9 из 10 работников ощущают его. 36% полностью уверены в доверии начальства, еще 54% скорее склонны так считать.

Аналитики отмечают, что переработки стали своеобразной компенсацией за возможность работать из дома. Чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще других переживают о своей эффективности. Практически такая же ситуация наблюдается среди удаленных работников.

Однако среди тех, кто трудится удаленно или на гибридном графике, больше людей, которые абсолютно уверены в доверии руководства: 41 и 40% соответственно.

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