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В селе Лох под Саратовом часто воруют дорожный указатель. Табличка не висит дольше четырех месяцев

Сегодня в 09:11
Фото: seloloch.ru

В Саратовской области постоянно воруют дорожный указатель с названием села Лох. Табличка не висит больше четырех месяцев. Об этом в в администрации Новобурасского района рассказали изданию «Подъём».

Накануне представители власти сообщили о новой краже: «Очередной знак всё». По словам чиновников, знак крадут так часто, что его приходится заказывать партиями.

«Это у нас всё время уже. Вот это слово, наверное, привлекает всех. Гости у нас очень часто приезжают, и каждый раз, когда они приезжают, каждый раз пропадает. Мы уже к этому привыкли. Людям нравится, наверное. Мы вешаем — они воруют. Где‑то они, может быть, размещают — у себя в гаражах или где‑то ещё», — гадают в пресс-службе местных властей.

Сейчас оказалось, что запасных указателей больше нет, поэтому какое‑то время придется провести без него.

«Ещё не поставили новую — не нашлось. Сейчас закажем опять впрок — штук пять. У нас, вообще, самое долгое время провисела табличка — это 140 дней. А в основном меньше», — отметили в администрации.

По словам представителя власти, в полицию из‑за этих краж уже не обращаются.

«Да нет, ничего такого. Ну что теперь? Утащили — и утащили. Уже просто с улыбкой воспринимают все: ну, кому‑то опять понадобилась надпись „Лох“», — ответили в районной управе.

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