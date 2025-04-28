В селе Лох под Саратовом часто воруют дорожный указатель. Табличка не висит дольше четырех месяцев

«Это у нас всё время уже. Вот это слово, наверное, привлекает всех. Гости у нас очень часто приезжают, и каждый раз, когда они приезжают, каждый раз пропадает. Мы уже к этому привыкли. Людям нравится, наверное. Мы вешаем — они воруют. Где‑то они, может быть, размещают — у себя в гаражах или где‑то ещё», — гадают в пресс-службе местных властей.