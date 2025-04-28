Джош Рэднор из «Как я встретил вашу маму» рассказал, что его критиковали из‑за поступков Теда Мосби

«Мы с Джейсоном уже много раз об этом говорили. Нам нравится писать сценарии. Мы не думали, что станем особенно хорошими сценаристами „Как я встретил вашу маму“. <…> Это был очень своеобразный мир, в котором были свои правила и своя логика. И мы были внутри него, но не были кукловодами», — добавил Рэднор.