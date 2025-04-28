Джош Рэднор из «Как я встретил вашу маму» рассказал, что его критиковали из‑за поступков Теда Мосби

Джош Рэднор, сыгравший Теда Мосби в хитовом ситкоме «Как я встретил вашу маму», рассказал о критике в свой адрес из‑за поступков героя.
«Может быть, я лишаю нас собственной загадочности или что‑то в этом роде, но шоу „Как я встретил вашу маму“ было действительно подготовлено по сценарию. Вот почему, когда люди начинают злиться, например, из‑за того, что сделал Тед, я говорю: „Чувак, я был обязан это делать по контракту. Это моя работа“», — отметил актер.
Рэднор уточнил, что актеры обязаны отыгрывать материал, который они получают, а не изменять его: «Моя работа — быть правдивым и воплощать все это в жизнь. И в мои обязанности не входило перехватывать сценарий и говорить: „Знаете что? Я думаю, на самом деле вот это должно произойти“».
По словам актера, он не был заинтересован в работе над сценариями «Как я встретил вашу маму». Он отметил, что его коллега по фильму Джейсон Сигел согласился с ним тогда.
«Мы с Джейсоном уже много раз об этом говорили. Нам нравится писать сценарии. Мы не думали, что станем особенно хорошими сценаристами „Как я встретил вашу маму“. <…> Это был очень своеобразный мир, в котором были свои правила и своя логика. И мы были внутри него, но не были кукловодами», — добавил Рэднор.