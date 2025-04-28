«Я в сказку попал?»: вышел тизер «Горыныча» с Александром Петровым

В центре сюжета — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Во время спуска в батискафе на дно морское он обнаруживает подводную пещеру. Она оказывается порталом в сказочный мир. Там Алехин попадает в неизвестное княжество и встречает маленького дракона, оставшегося без мамы. Алексей становится для него другом и опекуном, дав имя — Горыныч. При этом сам малыш считает Лёшу своей родной мамой.