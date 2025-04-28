«Я в сказку попал?»: вышел тизер «Горыныча» с Александром Петровым

Кинопоиск показал тизер киносказки «Горыныч». Картина с Александром Петровым в главной роли выйдет в кинотеатрах 23 октября 2025 года.
В центре сюжета — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Во время спуска в батискафе на дно морское он обнаруживает подводную пещеру. Она оказывается порталом в сказочный мир. Там Алехин попадает в неизвестное княжество и встречает маленького дракона, оставшегося без мамы. Алексей становится для него другом и опекуном, дав имя — Горыныч. При этом сам малыш считает Лёшу своей родной мамой.
Им предстоит выполнить множество важных задач. Они должны излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить могучего силача Бамбулу и защитить княжество от врагов и предателей. Кроме того, Алехин встретит свою первую принцессу.
В актерском составе есть и другие звезды. Сергей Маковецкий играет князя, Виктория Агалакова предстает в роли Маруси, Алексей Филимонов перевоплощается в боярина Парамона Дундука, а Роман Курцын исполняет роль Бамбулы. Среди других актеров — Сергей Епишев (доктор Жюль), Нина Усатова (Глафира Ивановна) и Александр Робак (старпом Горячев).
Режиссером проекта выступил Дмитрий Хонин, ранее снявший телемюзиклы «Бременские музыканты» и «Снегурочка», а также документальный сериал «Кислород». Сценарий написал Александр Архипов, отметившийся в «По щучьему велению» и «Огниво».