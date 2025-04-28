«Я много беседовал с ним, и спрашивал, каково это было быть театральным актером в Нью-Йорке в 70-х и 80-х. Было очень круто узнать его мысли об этом. Я действительно мог наблюдать за ним, и благодаря этому, мне кажется, я многому научился об актерском мастерстве… Он всегда был человеком, который занимается в первую очередь искусством», — отметил Вулфхард.