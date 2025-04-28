Финн Вулфхард был рад сняться в одном фильме с Уиллемом Дефо. Однако первое время актеру актеру было сложно отделить коллегу от знаковой роли. Об этом он рассказал в интервью People.
Артисты вместе сыграли роли в фэнтезийной картине «Очи» от A24. Приключение девочки и милого малыша-монстра выйдет в российский прокат 8 мая.
«В первые несколько дней было трудно не видеть Нормана Осборна. Каждый раз, когда я слышал его голос, я думал: „Ого, уау! Он настоящий“ Он снимался практически во всех фильмах за всю историю, его голос такой знаковый, а его актерская игра легендарна», — рассмеялся Вулфхард на вопрос журналистов.
Звезда «Очень странных дел» добавила, что работа с Дефо так и не стала чем‑то обыденным. «Это чувство никогда не проходило, честно», — признается он.
Тем не менее, актер много общался с коллегой и, похоже, даже чему-то научился.
«Я много беседовал с ним, и спрашивал, каково это было быть театральным актером в Нью-Йорке в 70-х и 80-х. Было очень круто узнать его мысли об этом. Я действительно мог наблюдать за ним, и благодаря этому, мне кажется, я многому научился об актерском мастерстве… Он всегда был человеком, который занимается в первую очередь искусством», — отметил Вулфхард.
Одновременно с «Очи» в кинотеатры по миру попал и режиссерский дебют Вулфхарда, комедия под названием «Адское лето»