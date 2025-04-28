На пустую страницу радиозвезды обратила внимание писательница из Сиднея Стефани Кумбс в своем блоге: «Где биография Тай? Кто она? Откуда она пришла? Ни на сайте, ни в каких‑либо других материалах нет ничего о ее биографии и никакой другой персональной информации».