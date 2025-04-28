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Австралийская радиостанция полгода скрывала, что ее ведущая — искусственный интеллект

Сегодня в 07:12
Фото: CADA

В Австралии ИИ-ведущая полгода тайно вела программы на радиостанции. Об этом пишет The Verge.

Девушка по имени Тай была голосом музыкального шоу «The Workdays», которое транслировало музыку по будням в течение четырех часов. Однако радиостанция CADA не раскрыла, что никакого живого ведущего на самом деле не было.

На пустую страницу радиозвезды обратила внимание писательница из Сиднея Стефани Кумбс в своем блоге: «Где биография Тай? Кто она? Откуда она пришла? Ни на сайте, ни в каких‑либо других материалах нет ничего о ее биографии и никакой другой персональной информации».

Анализ аудиозаписей шоу показал, что каждый раз, когда Тай произносила фразу Old School, она звучала совершенно идентично, что нехарактерно для людей.

Руководитель медиапроекта ARN, в который входит радиостанция, позже признал, что Тай — продукт работы нейросети и назвал эксперимент «прорывом в радио».

Его пост в LinkedIn удалили, но цитаты сохранились: «У нее нет микрофона и нет студии — есть лишь код и вайбы. Это эксперимент ARN и ElevenLabs, который раздвигает границы понятия „прямой эфир“».

Позже компания ARN подтвердила, что Тай создана с помощью ИИ, ее голос и образ основаны на данных реального сотрудника финансового отдела компании. Голос Тай был сгенерирован с помощью программы от ElevenLabs.

Ни на сайте CADA, ни в самом шоу не указано, что ведущая является продуктом искусственного интеллекта. Описание шоу гласит: «Созданный нашими музыкальными экспертами, этот плейлист включает треки, которые уже входят в чарты или вот-вот станут хитами. Слушайте их первыми с Тай, чтобы потом хвастаться друзьям, что вы были в курсе раньше всех».

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