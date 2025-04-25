Сидни Суини получила новую главную роль в экранизации игры Split Fiction

Сидни Суини готовится к съемкам в экранизации популярной видеоигры Split Fiction. Фильм собирается снять режиссер мюзикла «Злая» Джон М. Чу, сообщает Variety.
По сюжету Split Fiction писательницы Мио и Зои получают приглашение принять участие в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Но все идет не по плану: главные героини оказываются запертыми внутри симуляции, где их миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.
Источники Variety уточнили, что решение о том, какая из героинь достанется Суини, пока не принято. Известно, что актриса выступит исполнительным продюсером.
Сценарий к фильму пишут сценаристы «Дэдпула и Росомахи» Ретт Риз и Пол Верник. Производством займется студия Story Kitchen, ее возглавляет команда, которая разрабатывает экранизацию предыдущего кооперативного хита — «It Takes Two».
Split Fiction вышла 6 марта и стала популярной среди геймеров, собрав положительные отзывы и получив большие продажи. Всего за несколько дней после релиза игра установила сразу три мировых рекорда. Split Fiction создали режиссер Себастьян Йоханссон и глава Hazelight Studios Юсеф Фарес.