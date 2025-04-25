Сидни Суини получила новую главную роль в экранизации игры Split Fiction

По сюжету Split Fiction писательницы Мио и Зои получают приглашение принять участие в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Но все идет не по плану: главные героини оказываются запертыми внутри симуляции, где их миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.