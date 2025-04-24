HBO разрабатывает сериал о трагедии в Джонстауне. Билл Хейдер напишет сценарий

HBO разрабатывает сериал о лидере секты «Храм народов» Джиме Джонсе, стоявшем за массовым самоубийством в 1978 году в городе-призраке Джонстаун. Об этом сообщает Deadline.
Сценарий к проекту пишет создатель «Барри» Билл Хейдер совместно с шоураннером «Схватки» Дэниэлем Зелманом. Ожидается, что Хейдер также исполнит главную роль.
Джонстаун стал всемирно известен в ноябре 1978 года, когда Джонс организовал массовое самоубийство более 900 членов своего «Храма народов». Большинство смертей было вызвано фруктовым пуншем с цианидом, причем одних заставили проглотить яд, а другим сделали инъекцию.
Ранее о Джонстауне вспомнили в пилотном эпизоде сериала «Киностудия» от Apple TV+. В нем главный персонаж Сет Роген неожиданно становится главой киностудии, и ему поручают запустить фильм о растворимом напитке Kool-Aid, известным из‑за трагедии в Джонстауне.
В попытке объединить искусство и прибыль, его герой решает привлечь к проекту Николаса Столлера. Однако, узнав, что Мартин Скорсезе написал сценарий о массовом самоубийстве в Джонстауне, герой Рогена пытается объединить этот проект с фильмом о Kool-Aid.
Он покупает сценарий режиссера, но, столкнувшись с сопротивлением коллег, глава студии отказывается от идеи, заявляя, что купил сценарий лишь чтобы не дать проекту выйти. В финале на вечеринке у Шарлиз Терон он сообщает об этом Скорсезе, тот уходит в слезах, а персонажа Рогена выгоняют.