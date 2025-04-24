HBO разрабатывает сериал о трагедии в Джонстауне. Билл Хейдер напишет сценарий

Он покупает сценарий режиссера, но, столкнувшись с сопротивлением коллег, глава студии отказывается от идеи, заявляя, что купил сценарий лишь чтобы не дать проекту выйти. В финале на вечеринке у Шарлиз Терон он сообщает об этом Скорсезе, тот уходит в слезах, а персонажа Рогена выгоняют.