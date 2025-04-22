Тизер второго сезона «Ходячие мертвецы: Мертвый город» анонсировал возвращение персонажа Нигана

В видео Морган признается, что у него на теле есть татуировка с надписью «Люсиль». «Моя жена исполнила роль Люсиль, но это о бите. У меня никогда не было реквизита в моей актерской жизни, который ощущался бы настолько неотъемлемо моим и был продолжением персонажа», — сказал актер.