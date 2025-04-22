Тизер второго сезона «Ходячие мертвецы: Мертвый город» анонсировал возвращение персонажа Нигана

В аккаунте сериала «Ходячие мертвецы» в соцсети X опубликовали тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город».
Из ролика стало известно, что в грядущих эпизодах шоу зрители вновь увидят Нигана — персонажа Джеффри Дина Моргана. В продолжении сериала герой воссоединится со своей бейсбольной битой по прозвищу Люсиль.
В видео Морган признается, что у него на теле есть татуировка с надписью «Люсиль». «Моя жена исполнила роль Люсиль, но это о бите. У меня никогда не было реквизита в моей актерской жизни, который ощущался бы настолько неотъемлемо моим и был продолжением персонажа», — сказал актер.
Он подчеркнул, что «обожает» Люсиль. Какие приключения ожидают Нигана и его «подругу», пока неясно. Это зрители узнают 4 мая, когда второй сезон шоу выйдет на телеканале AMC и стриминговой платформе AMC+.
Шоураннером продолжения выступит Эли Хорн. Она расскажет, что случилось с Ниганом после его расставания с Мэгги в первом сезоне. В финале герои достигли заброшенного Нью-Йорка, спасли сына Мэгги и оставили друг друга.
«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», который выходил на экраны с 2010 по 2022 год. Первый сезон спин-оффа вышел в 2023 году. Он рассказал о том, как Мэгги и Ниган объединили свои силы, чтобы отыскать похищенного ребенка женщины.