Комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спецслужбу.
Артистам запретили въезд в страну. Причиной, как отметили в ФСБ, стала угрозы национальной безопасности с их стороны.
Слава Комиссаренко родился в Минске и стал известным благодаря участию в российских комедийных телешоу. Он покинул Беларусь после того, как открыто критиковал лидера страны Александра Лукашенко. В 2022 году Комиссаренко уехал и из России, в последние годы выступал в странах Евросоюза.
Дмитрий Романов — уроженец Одессы. Он получил известность благодаря участию в КВН. Романов также появлялся на российском телевидении, вел рубрику «Светских исход» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. С 2010 по 2022 год он жил в Москве. В 2018 стал гражданином России, а в 2023 году — и гражданином Израиля.
Оба артиста высказывались против военной операции России на территории Украины. Кроме того, Комиссаренко и Романов приняли участие в фильме ютуб-блогера Юрия Дудя* про жизнь комиков в эмиграции.
*Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иноагентов.