Комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России

Слава Комиссаренко родился в Минске и стал известным благодаря участию в российских комедийных телешоу. Он покинул Беларусь после того, как открыто критиковал лидера страны Александра Лукашенко. В 2022 году Комиссаренко уехал и из России, в последние годы выступал в странах Евросоюза.