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Минздрав: в России в два раза уменьшилось число курящих

Сегодня в 18:45
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

В России с 2009 года в два раза снизилось число курящих — с 39,5 до 18,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, такого результата удалось добиться благодаря мерам по борьбе с табачной зависимостью. В чем эти меры заключаются, Мурашко не уточнил.

С 1 июня 2024 года в России вступил в силу запрет на продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а оборот этих устройств также был ужесточен. Теперь их можно приобрести только в магазинах, продажа в сети была запрещена.

Сейчас курение сигарет запрещено в общественных местах и режимных объектах, на пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в школах, санаториях, театрах и других местах.

В декабре депутат от партии «Новые люди» и зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил запретить раскуривание сигареты на ходу, чтобы не мешать другим прохожим.

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