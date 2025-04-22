Минздрав: в России в два раза уменьшилось число курящих

В России с 2009 года в два раза снизилось число курящих — с 39,5 до 18,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
По его словам, такого результата удалось добиться благодаря мерам по борьбе с табачной зависимостью. В чем эти меры заключаются, Мурашко не уточнил.
С 1 июня 2024 года в России вступил в силу запрет на продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а оборот этих устройств также был ужесточен. Теперь их можно приобрести только в магазинах, продажа в сети была запрещена.
Сейчас курение сигарет запрещено в общественных местах и режимных объектах, на пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в школах, санаториях, театрах и других местах.
В декабре депутат от партии «Новые люди» и зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил запретить раскуривание сигареты на ходу, чтобы не мешать другим прохожим.