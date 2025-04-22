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Сценарий фильма «Андрей Рублев» Тарковского выставят на аукцион за 300 тысяч рублей

Сегодня в 18:05
Фото: «Мосфильм»

Режиссерский сценарий фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского выставят на аукцион 24 апреля. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

За сценарий запросят 300 тысяч рублей. За эту сумму покупатель сможет получить также несколько фотографий, иллюстраций и эскизов из архива художника Павла Сафонов, имеющих отношение к культовой картине.

«В архив вошли режиссерский сценарий, фотография со съемок, запечатлевшая режиссера Андрея Тарковского с главным оператором картины Вадимом Юсовым, фотоснимок Изборской крепости, служившей одним из мест съемок, а также три иллюстрации с зарисовками со съемок и портретами Тарковского, выполненные Сафоновым, как и два эскиза — костюма и сцены с монахами у ворот монастыря», — поделились в «Литфонде».

Торги пройдут онлайн. На них также представят автограф Иосифа Сталина, за который просят 200 тысяч рублей. «Автографы видных деятелей, как политических, так и искусства, всегда высоко оцениваются», — отметили представители аукционного дома.

Андрей Тарковский — один из самых значимых советских кинорежиссеров. В 1966 году он выпустил фильм «Андрей Рублев», посвященный биографии русского иконописца XV века. Картина стала одним из шедевров мирового кинематографа.

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