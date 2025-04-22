Сценарий фильма «Андрей Рублев» Тарковского выставят на аукцион за 300 тысяч рублей

«В архив вошли режиссерский сценарий, фотография со съемок, запечатлевшая режиссера Андрея Тарковского с главным оператором картины Вадимом Юсовым, фотоснимок Изборской крепости, служившей одним из мест съемок, а также три иллюстрации с зарисовками со съемок и портретами Тарковского, выполненные Сафоновым, как и два эскиза — костюма и сцены с монахами у ворот монастыря», — поделились в «Литфонде».