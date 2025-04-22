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Умерла Софи Нювейде, сыгравшая в детстве в «Мамонте» Лукаса Мудиссона и «Ное» Даррена Аронофски

Сегодня в 18:05
Фото: Sveriges Television (SVT)

В возрасте 24 лет умерла Софи Нювейде, снявшаяся в детстве в фильмах «Марго на свадьбе» Ноа Баумбаха и «Ной» Даррена Аронофски. Об этом сообщает Deadline.

В некрологе ее семья написала, что она занималась самолечением, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые она держала внутри, и это привело к ее смерти.

«Софи была доброй и доверчивой девочкой. Это часто делало ее уязвимой и позволяло другим пользоваться ее доверием. Она много писала и рисовала, и ее творчество отражает не только ее внутреннюю глубину, но и боль, которую она переживала. В ее текстах и рисунках можно найти карту ее страданий и травм.

Несмотря на помощь близких, терапевтов, сотрудников правоохранительных органов и других людей, пытавшихся ее спасти, ничто не смогло изменить исход. Она часто говорила, что справится сама, и отвергала лечение, которое, возможно, спасло бы ей жизнь», — говорится в сообщении семьи.

Нювейде родилась 8 июля 2000 года в Берлингтоне, штат Вермонт. Ей было всего 6 лет, когда она получила главную роль в своем первом фильме «Белла» с Тэмми Бланчард в главной роли.

К 15 годам она снялась в 12 фильмах и сериалах, среди которых «Мамонт» — семейная драма Лукаса Мудиссона с Гаэлем Гарсией Берналем и Мишель Уилльямс в главных ролях. Нювейде сыграла их дочь Джеки.

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