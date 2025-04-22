Умерла Софи Нювейде, сыгравшая в детстве в «Мамонте» Лукаса Мудиссона и «Ное» Даррена Аронофски

«Софи была доброй и доверчивой девочкой. Это часто делало ее уязвимой и позволяло другим пользоваться ее доверием. Она много писала и рисовала, и ее творчество отражает не только ее внутреннюю глубину, но и боль, которую она переживала. В ее текстах и рисунках можно найти карту ее страданий и травм.