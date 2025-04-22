В Англии выставили на продажу остров, где Стормзи написал альбом

В Англии выставили на продажу остров Осеа, на котором музыкант Стормзи написал свой последний альбом. Об этом написала Би-би-си.
Приобрести остров площадью 1500 квадратных метров можно за 33 млн долларов (более 2,7 млрд рублей). Он расположен в лимане Блэкуотер недалеко от Молдона. Сейчас остров принадлежит музыкальному продюсеру Найджелу Фриде.
Стормзи был не единственной знаменитостью, посетившей Осеа. Певица Рианна арендовала остров для съемок. Кроме того, музыкант Олли Мерс провел там свою свадьбу в 2023 году.
По словам одного из риелторов, продажа острова заинтересовала уже многих потенциальных покупателей. «У нас уже есть несколько предложений, и некоторые из них превышают ориентировочную цену», — отметил Саймон Пеллинг из Fine and Country.
Предполагается, что Осеа будут использовать так же, как и ранее, — в качестве места проведения мероприятий или объекта элитной аренды. «Близость к Лондону — главный аргумент в пользу покупки, и это красиво», — добавил Пеллинг.
Остров Осеа находится в графстве Эссекс. Во время Первой мировой войны на нем располагалась секретная военно-морская база, где размещались катера с торпедоносцами. В 1989 году на Осеа снимали фильм «Женщина в черном». В 2012 году там же прошли съемки ремейка картины с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.