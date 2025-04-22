В Англии выставили на продажу остров, где Стормзи написал альбом

Приобрести остров площадью 1500 квадратных метров можно за 33 млн долларов (более 2,7 млрд рублей). Он расположен в лимане Блэкуотер недалеко от Молдона. Сейчас остров принадлежит музыкальному продюсеру Найджелу Фриде.