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Bethesda показала трейлер The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Игра вышла на всех площадках

Сегодня в 16:57
Фото: Bethesda

Bethesda показала трейлер The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — обновленную версию игры 2006 года. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Microsoft Store).

Ролик был представлен на презентации геймстудии, на которой разработчики рассказали о самых значительных изменениях. Среди них — бег, новая система синхронизации губ, переписанные реплики героев.

Кроме того, были обновлены звук, пользовательский интерфейс и система уровней. Сам мир игры полностью воссоздали на Unreal Engine 5.

Российской локализации в игре нет. Стандартное издание за 49,99 доллара включает в себя базовую игру, сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine, а также расширенный контент. В делюкс-издание за 59,99 доллара, помимо этого, вошли новые квесты, оружие, наборы конской брони и другое.

Минимальные требования

  • Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или Nvidia GeForce 1070 Ti
  • Процессор — AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K
  • Оперативная память — 16 Гб
  • Свободное пространство — 125 Гб
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