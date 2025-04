Bethesda показала трейлер The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Игра вышла на всех площадках

Российской локализации в игре нет. Стандартное издание за 49,99 доллара включает в себя базовую игру, сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine, а также расширенный контент. В делюкс-издание за 59,99 доллара, помимо этого, вошли новые квесты, оружие, наборы конской брони и другое.