Bethesda показала трейлер The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Игра вышла на всех площадках

Bethesda показала трейлер The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered — обновленную версию игры 2006 года. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Microsoft Store).
Ролик был представлен на презентации геймстудии, на которой разработчики рассказали о самых значительных изменениях. Среди них — бег, новая система синхронизации губ, переписанные реплики героев.
Кроме того, были обновлены звук, пользовательский интерфейс и система уровней. Сам мир игры полностью воссоздали на Unreal Engine 5.
Российской локализации в игре нет. Стандартное издание за 49,99 доллара включает в себя базовую игру, сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine, а также расширенный контент. В делюкс-издание за 59,99 доллара, помимо этого, вошли новые квесты, оружие, наборы конской брони и другое.
Минимальные требования
- Видеокарта — AMD Radeon RX 5700 или Nvidia GeForce 1070 Ti
- Процессор — AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K
- Оперативная память — 16 Гб
- Свободное пространство — 125 Гб