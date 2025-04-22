Мама Бейонсе рассказала о борьбе с раком груди

Тина Ноулз, мама американских певиц Бейонсе и Соланж, рассказала в интервью CDS Mornings о борьбе с раком груди. Об этом написал Rolling Stone.
Ноулз поделилась, что во время пандемии COVID-19 пропустила плановую маммографию. До врача женщина добралась только в 2024 году. Скрининг показал, что Тины — две опухоли в левой груди.
Одно новообразование оказалось доброкачественным, а вот второе оказалось раковым. Ноулз потребовалась операция по удалению опухоли, которую та перенесла в августе. В данный момент Тина свободна от рака.
Ноулз отметила, что очень нервничала перед операцией, но ее поддержали дочери. «Они начали просто шутить», — рассказала женщина, вспомнив, что Бейонсе и Соланж пели ей песню «Walk With Me» и отвлекали ее от дурных мыслей.
«Сейчас у меня нет рака и я невероятно благословлена, что господь позволил мне обнаружить его на ранней стадии. Я решила поделиться, поскольку думаю, что в этом есть множество уроков для других женщин. Думаю, мы, женщины, иногда слишком заняты, мы замотаны и суетимся, но вы должны делать тесты», — подчеркнула она.
Тина Ноулз известна как модельер и предпринимательница. В январе ей исполнился 71 год. Ноулз появляласьв нескольких телешоу и клипах Бейонсе «Grown Woman» и «All Night».