Мама Бейонсе рассказала о борьбе с раком груди

«Сейчас у меня нет рака и я невероятно благословлена, что господь позволил мне обнаружить его на ранней стадии. Я решила поделиться, поскольку думаю, что в этом есть множество уроков для других женщин. Думаю, мы, женщины, иногда слишком заняты, мы замотаны и суетимся, но вы должны делать тесты», — подчеркнула она.