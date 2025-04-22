Стив Карелл в трейлере фильма «Mountainhead» от шоураннера «Наследников» Джесси Армстронга

HBO выпустил первый тизер к фильму «Mountainhead» от шоураннера «Наследников» Джесси Армстронга. Премьера ленты состоится 31 мая.
Сюжет рассказывает о группе друзей-миллиардеров: Рэндалле (Стив Карелл), Супере (Джейсон Шварцман), Венисе (Кори Майкл Смит) и Джеффе (Рами Юссеф), собравшихся вместе на отдыхе в разгар международного кризиса.
В трейлере становится ясно, что мир не в лучшем состоянии и миллиардеры не собираются делать с этим ничего. Особенно в видео выделяется Венис, который, как утверждает Джефф, управляет расистской и дерьмовой платформой, которая накаляет нестабильную ситуацию.
Армстронг не только снял фильм по собственному сценарию, но и выступил в качестве исполнительного продюсера. Лента выходит через два года после завершения работы над «Наследниками». За время своего существования шоу получило 75 номинаций на премию «Эмми» и 19 побед, включая три в категории «Выдающийся драматический сериал».