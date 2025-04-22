Стив Карелл в трейлере фильма «Mountainhead» от шоураннера «Наследников» Джесси Армстронга

В трейлере становится ясно, что мир не в лучшем состоянии и миллиардеры не собираются делать с этим ничего. Особенно в видео выделяется Венис, который, как утверждает Джефф, управляет расистской и дерьмовой платформой, которая накаляет нестабильную ситуацию.