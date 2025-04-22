Ученые Оксфорда десятилетиями пили из чаши, сделанной из человеческого черепа

Ранее сосуд принадлежал его деду, викторианскому британскому солдату и археологу Огастусу Генри Лейну Фоксу Питт-Риверсу, основавшему в 1884 году Музей Питта-Риверса. В том же году он купил эту чашу на аукционе Sotheby’s. В лоте было указано, что чаша установлена на деревянной подставке, в которую вставлен шиллинг королевы Виктории. Серебряные клейма свидетельствуют, что монета изготовлена в 1838 году, когда Викторию короновали.