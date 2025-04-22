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Ученые Оксфорда десятилетиями пили из чаши, сделанной из человеческого черепа

Сегодня в 15:18
Вустер-колледж Оксфорда. Фото: Loop Images/Getty Images

Ученые Оксфорда в течение десятилетий пили из чаши, сделанной из человеческого черепа. Об этом говорится в новой книге «Every Monument Will Fall» («Каждый памятник падет»), посвященной жестокому колониальному прошлому, сообщает The Guardian.

Автор книги ― профессор Дэн Хикс, куратор отдела мировой археологии в Музее Питт-Риверса при Оксфордском университете. По его словам, чаша из отполированной мозговой коробки, обрамленная серебром, регулярно использовалась на официальных ужинах Вустер-колледжа Оксфорда до 2015 года. После того как чаша начала пропускать вино, ее начали применять для подачи конфет.

Конец такой практике положило усиливающееся беспокойство среди преподавателей и гостей. В 2019 году колледж пригласил Хикса, чтобы выяснить происхождение черепа.

Ученому не удалось найти никаких записей о человеке, из головы которого сделали чашу. Однако радиоуглеродный анализ показал, что останкам около 225 лет. По размеру и косвенным данным, происхождение черепа указывает на Карибский бассейн, и, возможно, он принадлежал порабощенной женщине.

В отличие от этого, сведения о британских владельцах чаши хорошо документированы. Чаша была подарена Вустер-колледжу в 1946 году бывшим студентом Джорджем Питт‑Риверсом — его имя выбито на серебряном ободке.

Ранее сосуд принадлежал его деду, викторианскому британскому солдату и археологу Огастусу Генри Лейну Фоксу Питт-Риверсу, основавшему в 1884 году Музей Питта-Риверса. В том же году он купил эту чашу на аукционе Sotheby’s. В лоте было указано, что чаша установлена на деревянной подставке, в которую вставлен шиллинг королевы Виктории. Серебряные клейма свидетельствуют, что монета изготовлена в 1838 году, когда Викторию короновали.

Продавцом был Бернхард Смит, юрист и выпускник Ориел-колледжа Оксфорда, который в основном коллекционировал оружие и доспехи. Хикс предполагает, что он получил чашу в подарок от отца, служившего в Королевском флоте на Карибах.

При помощи своей книги профессор хочет показать, как личности жертв колониального режима стирались из истории, поскольку из‑за расистских представлений их не считали достойными внимания. «Дегуманизация и уничтожение идентичности были частью насилия», — пояснил он.

Депутат от Лейбористской партии, председательница межпартийной парламентской группы по африканским репарациям Белл Рибейро-Эдди заявила: «Отвратительно думать, как оксфордские преподаватели, сидящие в этом бастионе привилегий, обогащенном за счет столетий колониального насилия и грабежа, пируют из человеческого черепа, который, возможно, принадлежал порабощенному человеку».

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