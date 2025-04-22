The Washington Post будет сотрудничать с OpenAI. Медиа предоставит свои статьи для обучения ChatGPT

Это сотрудничество позволит чат-боту цитировать материалы СМИ, а также предоставлять на него ссылки. «Мы всецело стремимся встречаться с нашей аудиторией там, где она находится», — прокомментировал руководитель отдела глобальных партнерств The Washington Post Питер Элкинс-Уильямс.