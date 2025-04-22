The Washington Post будет сотрудничать с OpenAI. Медиа предоставит свои статьи для обучения ChatGPT

Американское издание The Washington Post будет сотрудничать с компанией OpenAI: медиа предоставит свои статьи для обучения ChatGPT. Об этом сообщил Engadget.
Это сотрудничество позволит чат-боту цитировать материалы СМИ, а также предоставлять на него ссылки. «Мы всецело стремимся встречаться с нашей аудиторией там, где она находится», — прокомментировал руководитель отдела глобальных партнерств The Washington Post Питер Элкинс-Уильямс.
Компании не раскрывают финансовые условия соглашения. Ранее владелец The Washington Post Джефф Безос анонсировал «значительное изменение» в редакционной стратегии издания. В ноябре СМИ уже начало использовать генеративный искусственный интеллект для резюме своих статей.
Ранее крупнейшие мировые СМИ, в первую очередь газета The New York Times, выступали против ChatGPT и подобных сервисов. Они противились тому, чтобы их материалы использовали для обучения ИИ.
Однако позднее многие новостные СМИ изменили свою позицию. На данный момент OpenAI сотрудничает уже более чем с 20 медиа.