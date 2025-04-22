Вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустил полноценный трейлер восьмого сезона «Рика и Морти». Его премьера состоится 25 мая.
Одними из главных сюжетных элементов в последних сезонах были Цитадель Риков и Злой Морти. В предыдущих сериях злая итерация Морти обрела душевный покой, а Цитадель была разрушена. Однако в трейлере восьмого сезона Цитадель появляется восстановленной.
Синопсис гласит: «Жизнь снова обрела смысл! Ждите приключений с Саммер, Джерри, Бет и другой Бет. Может быть, Баттер Бот получит новое задание? Что бы ни случилось, Рика и Морти нельзя долго держать в узде. Люди уже пытались!»
Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.