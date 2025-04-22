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Вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Сегодня в 15:21
Фото: Adult Swim

Adult Swim выпустил полноценный трейлер восьмого сезона «Рика и Морти». Его премьера состоится 25 мая.

Одними из главных сюжетных элементов в последних сезонах были Цитадель Риков и Злой Морти. В предыдущих сериях злая итерация Морти обрела душевный покой, а Цитадель была разрушена. Однако в трейлере восьмого сезона Цитадель появляется восстановленной.

Синопсис гласит: «Жизнь снова обрела смысл! Ждите приключений с Саммер, Джерри, Бет и другой Бет. Может быть, Баттер Бот получит новое задание? Что бы ни случилось, Рика и Морти нельзя долго держать в узде. Люди уже пытались!»

Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.

Седьмой сезон «Рика и Морти» стал первым сезоном на канале Adult Swim, который вышел без участия Ройланда. Деловые отношения автора шоу с Warner Bros. Discovery прекратились после обвинений в домашнем насилии, которые в настоящее время сняты за недостаточностью доказательств.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

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