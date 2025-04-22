В Австралии отстреляли сотни коал с вертолетов

Власти австралийского штата Виктория санкционировали массовый отстрел коал в национальном парке, который пострадал от пожара. Об этом сообщает Sky News.
Для убийства животных использовали снайперов, которые проводили отстрел с вертолетов. От пуль погибли до 750 коал.
Массовое истребление сумчатых запланировали после лесного пожара, который в прошлом месяце уничтожил около 2000 гектаров кустарников в национальном парке Маунт-Эклс.
Чиновники объяснили необходимость отстрела тем, что многие коалы уже были серьезно ранены, обезвожены или находились на грани голодной смерти. Премьер штата Виктория Джасинта Аллан заявила, что решение принято «на основе тщательных оценок».
Зоозащитники раскритиковали действия чиновников. Глава организации Koala Alliance Джесс Робертсон отметила, что с вертолета невозможно определить, в плохом ли состоянии коала.
Представительница Партии справедливости по отношению к животным Джорджи Перселл сказала, что при таком методе отстрела невозможно также узнать, были ли в сумке у коалы детеныши.