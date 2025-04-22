Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима для граждан двух стран. Об этом сообщает «Коммерсант».
Такое решение было принято после переговоров президента Владимира Путина с султаном Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.
Ранее россияне могли получать на границе Омана бесплатные 14-дневные визы. Теперь граждане России смогут въезжать, следовать транзитом и выезжать без виз.
Согласно правилам, на территории Омана и России можно пребывать без виз 30 дней при каждом посещении, если суммарный срок пребывания не превышает 90 дней в течение календарного года.
На прошедшей встрече в Кремле президент России и султан Омана также подписали протокол о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.