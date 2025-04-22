В Подмосковье врачи вывели девочку из многодневного сна, вызванного стрессом и проблемами в школе

Школьница из Подмосковья уснула на несколько дней. Разбудить ее удалось лишь врачам. О необычном случае рассказали в Московском областном центре охраны материнства и детства.
В больницу ее привезли родители. Девочка уснула вечером, а на следующий день не встала с кровати. Родственники также не смогли заставить ее очнуться.
После обследований и консультаций с узкими специалистами врачи установили, что причиной состояния стала гиперсомния — патологическая сонливость, длящаяся от нескольких дней до недель. По словам лечащего врача-психиатра Кристины Шкуратовой, этот синдром оказался проявлением аффективного расстройства, сопровождавшегося депрессивным настроением.
Изначально медики исключили отравление: токсикологические анализы не выявили ядовитых веществ. Неврологическое обследование также не показало органических поражений мозга. Для вывода пациентки из сна врачи применили комплексную терапию, стимулирующую центральную нервную систему и нормализующую метаболизм, параллельно контролируя жизненно важные функции организма. Спустя несколько дней лечения юная пациентка пришла в себя.
После пробуждения с девочкой начала работать мультидисциплинарная бригада, включавшая психиатра, невролога, логопеда и психолога. Углубленное обследование выявило, что причиной расстройства стал сильный стресс, связанный со школьными проблемами и личными переживаниями.
Пройдя полный курс терапии в центре, школьница была выписана домой под наблюдение врачей по месту жительства.