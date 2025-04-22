Японец 10 лет копил на Ferrari ― его автомобиль мечты сгорел через час после покупки

Японский музыкант и продюсер по имени Хонкон лишился своего автомобиля мечты всего через час после покупки. Об этом сообщает Oddity Central.
Хонкон десять лет копил на спортивный Ferrari и потратил на его покупку целое состояние ― 43 млн иен (306 тыс. долларов, или примерно 25 млн рублей). Однако его новенький Ferrari 458 Spider загорелся во время первой же поездки ― всего через час после покупки.
Мужчина отметил в X, что не успел насладиться машиной ― она загорелась прямо на ходу, когда он ехал по скоростной трассе в Токио. По словам музыканта, во время поездки он увидел белый дым и сперва подумал, что это от другого автомобиля, но когда тот отъехал, стало ясно: горит именно Ferrari.
Хонкон съехал на обочину, вышел из машины и вызвал пожарных. Следующие 20 минут он смотрел, как его мечта превращается в пепел. «Кажется, я единственный человек в Японии, с которым случилось такое», — написал Хонкон.
Полиция Токио подтвердила, что на автомобиле не было следов столкновения. По предварительной версии, возгорание произошло в моторном отсеке, но его точная причина пока не установлена.
Несмотря на трагедию, Хонкон признался, что рад остаться в живых: он боялся, что машина взорвется.