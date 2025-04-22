Японец 10 лет копил на Ferrari ― его автомобиль мечты сгорел через час после покупки

Мужчина отметил в X, что не успел насладиться машиной ― она загорелась прямо на ходу, когда он ехал по скоростной трассе в Токио. По словам музыканта, во время поездки он увидел белый дым и сперва подумал, что это от другого автомобиля, но когда тот отъехал, стало ясно: горит именно Ferrari.