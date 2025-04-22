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Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц — в трейлере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Сегодня в 13:40
Фото: Sony

Sony опубликовала первый трейлер фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — продолжения франшизы 1997 года. Премьера ленты состоится 18 июля.

«Когда пятеро друзей по неосторожности становятся виновниками смертельной автокатастрофы, они скрывают свою причастность и заключают договор держать все в секрете, чтобы не столкнуться с последствиями.

Год спустя прошлое возвращается, чтобы преследовать их, и они вынуждены столкнуться с ужасающей правдой: кто‑то знает, что они сделали прошлым летом… и жаждет мести.

Когда одного за другим друзей начинает преследовать убийца, они обнаруживают, что такое уже случалось, и обращаются за помощью к двум выжившим после легендарной резни в Саутпорте в 1997 году», — гласит синопсис.

К своим ролям вернулись Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Они повторили свои роли из оригинального фильма и его сиквела «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом», снятого на Багамах в 1998 году.

В актерский состав нового фильма также вошли Мэделин Клайн, Чейз Суи Уондерс, Джона Хауэр-Кинг, Тирик Уизерс, Сара Пиджон, Билли Кэмпбелл, Габриетт Бехтель, Остин Николс, Лола Тун и Николас Александер Чавес.

Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вышел в 1997 году. Его снял Джим Гиллеспи. Спустя год состоялся релиз сиквела Дэнни Кэннона. В 2006 году Сильвен Уайт выпустил третью часть франшизы под названием «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом», однако она не добилась такого успеха, как предыдущие две картины. В 2021 году по мотивам серии создали сериал. Его закрыли после первого сезона.

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