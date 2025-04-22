Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»

VK объявила о назначении известной телеведущей Марианны Максимовской на должность генерального директора «VK Видео». Об этом говорится в пресс-релизе руководства соцсети.
В обязанности Максимовской войдет разработка стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории.
«Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиаплатформ и в продюсировании контента помогут „VK Видео“ реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов», — говорится в сообщении компании.
Максимовская известна благодаря журналистскому прошлому: с 1991 по 2015 год работала на ведущих федеральных телеканалах России, включая НТВ, ТВ-6, ТВС и «Рен ТВ». В VK она перешла из коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и партнеры», где с 2015 года занимала должность вице-президента, а с 2018-го президента компании.