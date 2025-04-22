Миллениалы чаще остальных чувствуют себя виноватыми из‑за отгулов на работе

В США провели опрос, благодаря которому выяснили, что 58% американских миллениалов испытывают чувство вины, когда берут заслуженный отгул.
В исследовании участвовали 3767 человек, которых спросили, какой уровень вины они испытывают, когда берут отгул. Те, кто родился в период с 1981 по 1996 год, ответили, что они были строги к себе, когда брали этот заслуженный отдых от работы.
Среди зумеров только 55% испытывают чувство вины, а среди бумеров меньше половины испытывают угрызения совести из‑за оплачиваемых отгулов. Опрос также показал, что бумеры берут на неделю больше отпускных дней, чем миллениалы и зумеры.
«Миллениалы чувствуют себя виноватыми за то, что берут отгулы, потому что они пришли на работу в уникальное время, когда технологии начали бурно развиваться, и от них ожидают, что они всегда будут доступны», — предположил соучредитель компании Halfday Майк Ломбардо.
По его словам, даже когда люди наконец отходят от своих столов, многие все равно чувствуют потребность оставаться в курсе того, что происходит на работе: «В США баланс между работой и личной жизнью всегда перевешивает в сторону работы, по сравнению с большинством других стран, и еще есть этот страх, что когда они вернутся, им придется многое наверстывать».