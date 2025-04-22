Миллениалы чаще остальных чувствуют себя виноватыми из‑за отгулов на работе

Сегодня / 09:01
В Duolingo появится курс по обучению шахматам
Сегодня / 13:40
Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц — в трейлере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Сегодня / 13:23
В Подмосковье врачи вывели девочку из многодневного сна, вызванного стрессом и проблемами в школе
Сегодня / 13:23
Японец 10 лет копил на Ferrari ― его автомобиль мечты сгорел через час после покупки
Сегодня / 12:46
Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»
Сегодня / 12:19
Charli XCX недовольна, что Green Day взяли хедлайнером Coachella вместо нее. Green Day ответили
Сегодня / 10:43
Себастьян Стэн мог уйти из кино, если бы не роль Зимнего солдата
Сегодня / 10:41
Ученые впервые зафиксировали, как шимпанзе едят забродившие фрукты и делятся ими
Сегодня / 08:49
Sony заставит зрителей «Дожить до рассвета» смотреть фильм всю ночь и запретит выходить из зала
Сегодня / 08:47
Мэр в Калифорнии предложил «очистить» город от бездомных, бесплатно раздавая им фентанил
Сегодня / 07:46
Гидрометцентр: апрель в Центральной России стал сумасшедшим из‑за экстремальной смены погоды
Сегодня / 06:58
Майкл Бэй экранизирует классическую гоночную игру OutRun от Sega
Сегодня / 06:56
Педро Паскаль — о второй серии второго сезона «Одних из нас»: «До сих пор не могу смириться»
Сегодня / 06:41
Счетная палата признала «Почту России» неэффективной, ее долги выросли почти до 130 млрд рублей
Сегодня / 06:04
Умер скульптор Зураб Церетели
Сегодня / 23:28
В Японии испытали дроны-молниеотводы
Сегодня / 22:54
В Аргентине капибары захватили целый город. Животные пугают местных жителей и разрушают сады
Сегодня / 22:20
СМИ: кинокритика Екатерину Барабаш* объявили в розыск после неявки в суд
Сегодня / 21:44
Шоураннер «Остаться в живых» создаст новый сериал по «Звездным войнам»
Вчера / 20:50
Сара Мишель Геллар и Элайджа Вуд снимутся в сиквеле «Я иду искать»
Вчера / 20:04
В Москве пройдет парад французских бульдогов
Вчера / 19:50
Организаторы «Оскара» обязали жюри смотреть все фильмы-номинанты и предупредили об ИИ
Обновлено вчера в 19:17
Папа Римский Франциск скончался от инсульта
Вчера / 18:56
«Гробница должна быть простая, без особых украшений»: опубликовано завещание папы римского Франциска
Вчера / 18:01
Ученые выяснили, сколько секса нужно в среднем для благополучных отношений
Вчера / 17:55
В США обокрали министра безопасности во время ужина в ресторане
Вчера / 16:59
Warner Bros. показал тизер хоррора «Weapons» Зака Креггера
Вчера / 16:50
На майские праздники кинотеатры в РФ снова откажутся от зарубежных фильмов

Миллениалы чаще остальных чувствуют себя виноватыми из‑за отгулов на работе

Сегодня в 12:46
Фото: Campaign Creators/Unsplash

В США провели опрос, благодаря которому выяснили, что 58% американских миллениалов испытывают чувство вины, когда берут заслуженный отгул.

В исследовании участвовали 3767 человек, которых спросили, какой уровень вины они испытывают, когда берут отгул. Те, кто родился в период с 1981 по 1996 год, ответили, что они были строги к себе, когда брали этот заслуженный отдых от работы.

Среди зумеров только 55% испытывают чувство вины, а среди бумеров меньше половины испытывают угрызения совести из‑за оплачиваемых отгулов. Опрос также показал, что бумеры берут на неделю больше отпускных дней, чем миллениалы и зумеры.

«Миллениалы чувствуют себя виноватыми за то, что берут отгулы, потому что они пришли на работу в уникальное время, когда технологии начали бурно развиваться, и от них ожидают, что они всегда будут доступны», — предположил соучредитель компании Halfday Майк Ломбардо.

По его словам, даже когда люди наконец отходят от своих столов, многие все равно чувствуют потребность оставаться в курсе того, что происходит на работе: «В США баланс между работой и личной жизнью всегда перевешивает в сторону работы, по сравнению с большинством других стран, и еще есть этот страх, что когда они вернутся, им придется многое наверстывать».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами