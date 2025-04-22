Charli XCX недовольна, что Green Day взяли хедлайнером Coachella вместо нее. Green Day ответили

Негодование британская артистка выразила на афтепати Guess Jeans после окончания первого дня одного из крупнейших мировых музыкальных фестивалей. После выступления на сцену она пришла на вечеринку с лентой с надписью «Мисс Та, кто должна быть хедлайнером». Фото с вечера появилось в ее аккаунте в инстаграме* 14 апреля.