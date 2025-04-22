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Charli XCX недовольна, что Green Day взяли хедлайнером Coachella вместо нее. Green Day ответили

Сегодня в 12:19
Фото: из соцсетей Charli XCX/@GreenDayInc/X

Charli XCX выразила недовольство тем, что организаторы фестиваля Coachella выбрали хедлайнером Green Day, а не ее. Панк-группа не осталась в стороне.

Негодование британская артистка выразила на афтепати Guess Jeans после окончания первого дня одного из крупнейших мировых музыкальных фестивалей. После выступления на сцену она пришла на вечеринку с лентой с надписью «Мисс Та, кто должна быть хедлайнером». Фото с вечера появилось в ее аккаунте в инстаграме* 14 апреля.

Ленту для Чарли сделала дизайнер Бриа Артемис. Команда певицы заказала у нее образ для выступления, а стилист певицы Крис Хоран предложил разместить надпись на ленте.

© Из соцсетей Charli XCX

Green Day не остались в стороне. 20 февраля барабанщик коллектива Тре Кул запостил фото в похожей ленте, но на ней были слова «Реальный хедлайнер».

Charli XCX отреагировала на снимок. Она репостнула его и написала: «Obsessed („Не выходит из головы“)». Кто именно не может перестать думать о злосчастной ленте, она не уточнила.

© @GreenDayInc/X

Кроме того, солист Green Day Билли Джо Армстронг вышел на сцену завершающего фестиваль сета в кепке Brat в цвете одноименного альбома Чарли.

1/3
© @onyomork/X
2/3
© @onyomork/X
3/3
© @onyomork/X

На выступлении на вторых выходных Coachella Charli XCX объявила об окончании brat summer и передала эстафету другим артистам и режиссерам, которые могут запомниться летом 2025 года.

Под конец выступления на экране за спиной Charli XCX появилась надпись «Может быть, пришло время для другого лета?». Хитмейкерша перечислила Лорда, PinkPantheress, Янга Лина, Дэвида Кроненберга, Ари Астера, Пола Томаса Андерсона и не только.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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