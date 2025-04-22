Себастиан Стэн мог уйти из кино, если бы не роль Зимнего солдата

«В тот момент мой бухгалтер рассказывал мне, что от банкротства меня спас остаток гонорара в 65 тыс. долларов от роли в „Машине времени в джакузи“», — вспомнил актер. В комедии 2010 года он сыграл роль второго плана — школьного хулигана Блэйна.