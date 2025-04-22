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Себастиан Стэн мог уйти из кино, если бы не роль Зимнего солдата

Сегодня в 10:43
Кадр: Marvel

Себастиан Стэн хотел закончить карьеру в кино. Продолжить работу его заставила роль в «Первом мстителе». Об этом актер рассказал в профайле для Vanity Fair.

«В тот момент мой бухгалтер рассказывал мне, что от банкротства меня спас остаток гонорара в 65 тыс. долларов от роли в „Машине времени в джакузи“», — вспомнил актер. В комедии 2010 года он сыграл роль второго плана — школьного хулигана Блэйна.

Тогда Стэн не был популярным актером, его наиболее известной ролью было появление в «Сплетнице» в роли Картера Бейзена, обеспеченного и неприятного бывшего парня главной героини. Всего он поучаствовал в 11 сериях.

Этого хватило, чтобы убедить Кевина Файги дать артисту роль Баки Барнса в «Первом мстителе». «Его внутренняя глубина и энергетика были очевидны с первого взгляда. Я тогда сказал продюсеру фильма Стивену Бруссарду, что из Стэна выйдет не только хороший Баки, но и великий Зимний солдат», — подчеркнул продюсер в беседе с журналистами.

Успех в роли и многочисленные появления в фильмах киновселенной позволили Стэну продолжить актерскую деятельность. В 2024 году он получил «Золотой глобус» за роль в черной комедии «Другой Человек», а также номинацию за «Оскар» за главную роль в байопике о Дональде Трампе «Ученик».

В похожей ситуации оказывалась и другая звезда киновселенной Marvel Педро Паскаль.Он рассказывал, что мог потерять квартиру, если бы ему не подвернулась роль в «Баффи — истребительнице вампиров»

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