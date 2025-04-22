Ученые впервые зафиксировали, как шимпанзе едят забродившие фрукты и делятся ими

«Пиршество» шимпанзе запечатлели камеры, установленные в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау. В кадр попали десять случаев того, как обезьяны делятся забродившими плодами хлебного дерева, содержащими этиловый спирт.
Шимпанзе редко делятся едой, поэтому такое их поведение может быть значимым, отметила Кимберли Хокингс, одна из авторов исследования из английского Университета Эксетера.
Пока неясно, ищут ли приматы такие фрукты осознанно и как их организм перерабатывает алкоголь. Хокингс предполагает, что «это может быть ранней стадией эволюции пиршеств».
Ученые выяснили, что в плодах, которыми делились обезьяны, содержание алкоголя составляло максимум 0,6%. Это немного (для сравнения: в пиве около 5%), но учитывая, что большую часть рациона шимпанзе составляют эти фрукты, эффект мог быть значительным.
«Они могут съедать по несколько килограмм этих плодов в день. Это, наверное, как если бы мы потягивали легкое пиво», ― пояснила Хокингс. Тем не менее ученые сомневаются, что шимпанзе становятся пьяными, ведь алкогольное опьянение мешало бы им выжить.
Исследователи предполагают, что поедание забродивших фруктов может иметь древние эволюционные корни ― как у людей, так и у шимпанзе. В последнее время появляется все больше доказательств, что способность эффективно перерабатывать этанол появилась у общего предка африканских обезьян.
«Мы знаем, что у людей употребление алкоголя вызывает выброс дофамина и эндорфинов, что приносит чувство радости и расслабления, — пояснила соавтор исследования Анна Боуланд. — Известно также, что совместное употребление алкоголя, например в ходе пиршеств, помогает формировать и укреплять социальные связи».