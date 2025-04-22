В Duolingo появится курс по обучению шахматам

Курс ориентирован на новичков и объяснит базовые принципы. При старте приложение спрашивает уровень знаний пользователя — от полного незнания до среднего — и адаптирует задания. Например, для начинающих первые уроки объяснят, как ходят фигуры, а затем перейдут к захвату фигур противника и постановке мата. При многократных ошибках приложение покажет стрелку с правильным ходом.