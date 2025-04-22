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В Duolingo появится курс по обучению шахматам

Сегодня в 09:01
Иллюстрация: Duolingo

В приложении для изучения иностранного языка Duolingo появится курс игры в шахматы. Об этом пишут The Verge и CNET.

Курс ориентирован на новичков и объяснит базовые принципы. При старте приложение спрашивает уровень знаний пользователя — от полного незнания до среднего — и адаптирует задания. Например, для начинающих первые уроки объяснят, как ходят фигуры, а затем перейдут к захвату фигур противника и постановке мата. При многократных ошибках приложение покажет стрелку с правильным ходом.

Каждый раздел курса соответствует определенному уровню рейтинга Elo (система оценки навыков шахматистов). По мере прогресса задания усложняются, аналогично уровням владения языком в CEFR. Пользователи также смогут играть мини-матчи или полные партии против Оскара, сложность которых растет со временем: «После первой недели вы не столкнетесь с уровнем гроссмейстера, но расслабляться нельзя — Оскар накажет за ошибки», — предупредили разработчики.

Пока играть против других пользователей нельзя, но Duolingo рассматривает такую возможность. «Одна из главных причин запуска — заинтересовать шахматами новое поколение», — подчеркнул Бодж.

Бета-тестирование шахматного курса начнется на iOS для англоязычных пользователей. Как сообщила директор по PR Duolingo Моника Эрл, через 4–6 недель доступ расширят, а затем функцию адаптируют для Android и других языков.

«Мы хотели расширить возможности обучения в приложении, и шахматы стали очевидным кандидатом. Это игра, которую могут освоить люди любого возраста, но для повышения мастерства требуются тысячи часов практики. Мы решили, что она идеально впишется в формат Duolingo», — заявил Эдвин Бодж, старший менеджер по продукту Duolingo.

На вопрос о планах добавить курсы по другим играм инженер-программист Сэмми Сигел ответила: «Пока нечем поделиться, но мы посмотрим, как пройдет запуск шахмат, и будем двигаться дальше».

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