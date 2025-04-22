Мэр в Калифорнии предложил «очистить» город от бездомных, бесплатно раздавая им фентанил

Он также призвал к «чистке» на федеральном уровне: «Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей. <…> Это жестоко? Конечно, жестоко. Но моя обязанность как мэра Ланкастера — защищать трудолюбивые семьи, которые тут живут».