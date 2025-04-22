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Sony заставит зрителей «Дожить до рассвета» смотреть фильм всю ночь и запретит выходить из зала

Сегодня в 08:49
Иллюстрация: Sony Pictures

Sony Pictures устроит в США марафоны нового хоррора «Дожить до рассвета». О специальном мероприятии пишет Comicbook.

Участникам предпоказов предложат проверить выдержку: с 7 вечера до 7 утра их закроют в кинозалах и заставят смотреть экранизацию Until Dawn. При этом им нельзя засыпать, запрещено использовать гаджеты и покидать зал, а выход в туалет разрешат только в определенные моменты. Нарушение любого из условий обернется дисквалификацией для зрителей.

В некоторых городах победителям челленджа раздадут подарочные карты для еще одного похода в кинотеатр, а кому‑то вручат 5000 долларов.

Марафон по фильму «Дожить до рассвета» пройдет в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сиэтле, Чикаго, Вашингтоне, Денвере, Атланте и Майами 22 апреля. 23 апреля картина выйдет в мировой прокат.

«Дожить до рассвета» основана на одноименном хорроре для PlayStation. Сюжет картины рассказывает другую историю, связанную с оригинальным проектом. В ее центре находится девушка Кловер и группа ее друзей. Они отправляются в заброшенную долину спустя год после исчезновения сестры героини. Там они сталкиваются с замаскированным убийцей, погибают, но снова просыпаются в начале роковой ночи. Группа вынуждена переживать ее снова и снова, сталкиваясь с новыми угрозами, пока не поймет: единственный способ спастись — дожить до рассвета.

Режиссером фильма выступил Дэвид Ф.Сандберг, известный по лентам «Шазам!» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». В ролях: Элла Рубин («Миллиарды»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Одесса Адлон («Призраки») и другие актеры. Петер Стормаре, сыгравший ключевую роль в оригинальной игре, также будет участвовать в проекте.

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