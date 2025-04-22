Гидрометцентр: апрель в Центральной России стал сумасшедшим из‑за экстремальной смены погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим и уникальным из‑за резкой перемены погоды.
«Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», ― цитирует его слова РИА «Новости».
Вильфанд напомнил, что месяц начался с погоды, характерной до 1 мая, затем температура поднялась до нормы середины мая. После этого погода отступила сразу на два месяца назад, до показателей первой половины мая, а потом, минуя апрельские температуры стала июньской и даже июльской.
По словам синоптика, «сумасшедший» апрель продолжит бить температурные рекорды в Центральной России до среды включительно.
В Москве на прошлой неделе было установлено три подряд рекорда тепла, температура повышалась до плюс 25,8 градуса. Июньские показатели продержатся в городе до середины недели, а к выходным резко похолодает и начнутся «аномальные ливни». В субботу днем ожидают лишь 5-10 градусов тепла, а вечером температура опустится до 0-5 градусов.