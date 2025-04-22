Гидрометцентр: апрель в Центральной России стал сумасшедшим из‑за экстремальной смены погоды

Вильфанд напомнил, что месяц начался с погоды, характерной до 1 мая, затем температура поднялась до нормы середины мая. После этого погода отступила сразу на два месяца назад, до показателей первой половины мая, а потом, минуя апрельские температуры стала июньской и даже июльской.