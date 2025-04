Для фанатов игры The Last of Us Part II сюжетный поворот не стал неожиданностью, но зрители сериала HBO не ожидали увидеть его так рано. Серия под названием «Through The Valley» получила 9.5 баллов из 10 от фанатов на IMDB и стала самой высокооцененной в проекте.