«Я в активном отрицании. С возрастом я всё чаще ловлю себя на том, что не могу расстаться со своими ролями. Я навсегда связан с людьми, с которыми работал над сериалом, и хочу видеть их работу и дальше, но теперь не смогу делать это в роли Джоэла. Стараюсь реже думать об этом, потому что это меня огорчает», — добавил он.