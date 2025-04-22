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Педро Паскаль — о второй серии второго сезона «Одних из нас»: «Я в активном отрицании»

Сегодня в 06:56
Кадр: HBO

Педро Паскаль был шокирован событиями второго эпизода второго сезона «Одних из нас». Об этом он рассказал в интервью Entertainment Weekly.

Для фанатов игры The Last of Us Part II сюжетный поворот не стал неожиданностью, но зрители сериала HBO не ожидали увидеть его так рано. Серия под названием «Through The Valley» получила 9.5 баллов из 10 от фанатов на IMDB и стала самой высокооцененной в проекте.

Материал ниже упоминает важный сюжетный поворот вышедшего в понедельник эпизода.

«Меня не предупреждали, что моего героя убьют в самом начале сезона. Я понимал, что сценаристы не откажутся от исходного материала и мои обязательства как актёра в основном ограничивались первым сезоном. Вопрос был лишь в том, как и когда это произойдёт», — сказал Паскаль журналистам.

«Я в активном отрицании. С возрастом я всё чаще ловлю себя на том, что не могу расстаться со своими ролями. Я навсегда связан с людьми, с которыми работал над сериалом, и хочу видеть их работу и дальше, но теперь не смогу делать это в роли Джоэла. Стараюсь реже думать об этом, потому что это меня огорчает», — добавил он.

Актёр также поделился реакцией съёмочной группы на его появление в гриме после «смерти»: «Было интересно войти в павильон и увидеть выражения лиц. Но не просто потому что это резкий поворот, а потому что в душе было по-настоящему больно».

Белла Рэмзи в шоу с комментариями актеров на HBO рассказала о своих эмоциях: «Я знала, что Джоэл умрёт, но, читая сценарий, с ужасом ждала этого момента… и заплакала. Я рыдала. Впервые текст вызвал у меня такую реакцию».

Паскаль выразил гордость за то, как Рэмзи справилась с главной ролью в истории, которая теперь сосредоточена на Элли: «Белла никогда не была моей дочерью, но между нашими персонажами есть очевидная родительская динамика. Я испытывал гордость, глядя на то, как легко она взяла на себя лидерство».

Говоря о своей новой роли, Рэмзи призналась что чувствует груз ответственности: «Мне определённо стало тяжелее, съемки стали каждодневными, а ответственность — больше. Порой казалось, будто всё держится на мне, хотя это, конечно, не так. Меня поддерживали все, но из‑за мрачности сюжета сезон давался непросто».

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