Майкл Бэй экранизирует классическую гоночную игру «OutRun» от Sega

Universal разрабатывает киноадаптацию культовой гоночной игры «OutRun» от Sega. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером выступит Майкл Бэй, снявший «Плохих парней», «Армагеддон» и фильмы по «Трансформерам». Среди продюсеров проекта значится Сидни Суини, а сценарий напишет Джейсон Ротвелл («Полярный», «Безмолвная ночь», «Малиса в стране чудес»). Президент и операционный директор Sega Сюдзи Уцсуми будет курировать проект от имени компании.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Серия «OutRun» — одна из самых успешных аркадных франшиз 1980-х годов. Игра стала пионером нового жанра гоночных игр и вдохновила появление одноименного поджанра электронной музыки — «OutRun». С тех пор было выпущено множество продолжений, включая версии для домашних консолей.
У Universal уже есть опыт экранизации популярных видеоигр. Прошлые фильмы студии ― «Братья Супер Марио в кино» и «Пять ночей с Фредди» ― были успешны в прокате, собрав по всему миру 1,4 млрд и 290 млн долларов соответственно.