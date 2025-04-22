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Майкл Бэй экранизирует классическую гоночную игру «OutRun» от Sega

Сегодня в 06:58
Иллюстрация: Sega

Universal разрабатывает киноадаптацию культовой гоночной игры «OutRun» от Sega. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером выступит Майкл Бэй, снявший «Плохих парней», «Армагеддон» и фильмы по «Трансформерам». Среди продюсеров проекта значится Сидни Суини, а сценарий напишет Джейсон Ротвелл («Полярный», «Безмолвная ночь», «Малиса в стране чудес»). Президент и операционный директор Sega Сюдзи Уцсуми будет курировать проект от имени компании.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Серия «OutRun» — одна из самых успешных аркадных франшиз 1980-х годов. Игра стала пионером нового жанра гоночных игр и вдохновила появление одноименного поджанра электронной музыки — «OutRun». С тех пор было выпущено множество продолжений, включая версии для домашних консолей.

У Universal уже есть опыт экранизации популярных видеоигр. Прошлые фильмы студии ― «Братья Супер Марио в кино» и «Пять ночей с Фредди» ― были успешны в прокате, собрав по всему миру 1,4 млрд и 290 млн долларов соответственно.

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