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Счетная палата признала «Почту России» неэффективной, ее долги выросли почти до 130 млрд рублей

Сегодня в 06:41
Фото: Василий Кузьмичёнок /Агентство «Москва»

Счетная палата выявила системные проблемы в работе «Почты России» и признала ее неэффективной. Об этом пишут Forbes, «Ведомости» и ТАСС.

О нарушениях уже уведомили ФНС и Генпрокуратуру.

По данным проверки, в 2022–2023 годах убытки «Почты России» составили 31 млрд и 8,8 млрд рублей, прогноз на 2024–2025 годы — убытки на 28,1 и 44 млрд рублей.

СП подчеркивает, что основная цель компании согласно уставу акционерного общества — извлечение прибыли, что противоречит социальным и общегосударственным задачам, заложенным при её создании.

С 2020 года долг оператора вырос на 70% и достиг 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга в 2021–2023 годах увеличились на 79,7% (10,6 млрд рублей). При этом у «Почты России» отсутствует лимит заимствований, а показатель чистого долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в 2024 году составил 69,6 при общепринятых значениях 3–5.

В СП отметили, что у компании нет действующей бизнес-стратегии, а «нестабильная система управления» усугубляет положение. За последние пять лет организационная структура пересматривалась 25 раз, сменилось три главы оператора, а число заместителей гендиректора доходило до 19. В 2020–2024 годах должность заместителей занимали 53 человека, среднее время в должности — год и пять месяцев, минимальное — девять месяцев. «Столь частая смена руководства лишает управленческие решения последовательности и преемственности», — заявили в Счётной палате. Кроме того, в компании отсутствует «постоянный» главный бухгалтер, ответственный за достоверность финансовой отчётности.

Средний уровень износа объектов недвижимости «Почты России» составил 70%, при этом в 82% отделений ремонт не проводился более десяти лет. Около 2 тыс. полностью или частично свободных объектов компания не использует, не извлекая из них прибыль. В 2021–2025 годах из федерального бюджета выделили более 17 млрд рублей на модернизацию 3355 отделений, но отремонтировали лишь 723. СП считает, что средства использовали «неэффективно», а перечня отделений, требующих модернизации до 2030 года (по поручению президента), до сих пор нет.

Счётная палата рекомендовала поручить Минцифры и «Почте России» подготовить проект стратегии развития почтовой связи до 2030 года и перечень отделений для ремонта. Также СП настаивает на установлении лимита для показателя «чистый долг к EBITDA» и разработке до сентября 2025 года «дорожной карты» по «выявлению внутренних ресурсов повышения эффективности».

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