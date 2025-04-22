Счетная палата признала «Почту России» неэффективной, ее долги выросли почти до 130 млрд рублей

В СП отметили, что у компании нет действующей бизнес-стратегии, а «нестабильная система управления» усугубляет положение. За последние пять лет организационная структура пересматривалась 25 раз, сменилось три главы оператора, а число заместителей гендиректора доходило до 19. В 2020–2024 годах должность заместителей занимали 53 человека, среднее время в должности — год и пять месяцев, минимальное — девять месяцев. «Столь частая смена руководства лишает управленческие решения последовательности и преемственности», — заявили в Счётной палате. Кроме того, в компании отсутствует «постоянный» главный бухгалтер, ответственный за достоверность финансовой отчётности.