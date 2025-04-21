В Японии испытали дроны-молниеотводы

В Японии прошли испытания дронов-молниеотводов, созданных компанией Nippon Telegraph and Telephone (NTT). Об этом рассказали на сайте организации.
По словам авторов беспилотников, это первый случай в истории, когда дроны сумели успешно направить на себя молнию с помощью колебаний электрического поля. При этом дроны не разрушились и продолжили работу после пападания в них заряда.
Сбоев в работе или поломок удалось избежать благодаря «методу проектирования молниезащитной клетки», пояснили в NTT. Создатели инновации рассчитывают, что в будущем дроны смогут успешно защищать города и объекты инфраструктуры.
По сравнению со стационарными молниеотводами у беспилотников есть преимущество: они могут передвигаться, более эффективно препятствуя ударам молний по жилым домам и другим важным постройкам.
«Ущерб от ударов молний все еще имеет место и сегодня, а ущерб оценивается в 100-200 млрд йен (57-114 млрд рублей — Прим. ред.) в год только в Японии», — напомнили в NTT.
Беспилотники-молниеотводы тестировали с декабря 2024 года по января 2025 года на высоте 900 метров в горах возле города Хамада. Дроны запускали при приближении грозовых облаков, чтобы те вызвали удар молний на себя.
В будущем NTT надеется улучшить пронозирование местоположения молнии и совершенствовать механизм дронов. Кроме того, компания намерена заняться разработкой методов сохранения полученной из молний энергии для дальнейшего ее использования.