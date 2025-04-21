В Аргентине капибары захватили целый город. Животные пугают местных жителей и разрушают сады

Аргентинский город Нордельта в пригороде Буэнос-Айреса заполонили капибары. Сотни животных поселились на зеленых лужайках богатых районов — и доставляют немало неудобств местным жителям, рассказал The New Tork Times.
Очаровательные грызуны заняли искусственные пруды, облюбовали теннисные корты и волейбольные площадки. Хотя людям капибары кажутся очень милыми, их сложно назвать приятными соседями.
Животные, как утверждают жители Нордельты, часто становятся причиной аварий на дорогах, бесцеремонно вторгаются в сады и поедают цветы, а иногда даже атакуют маленьких собак, которых люди держат дома в качестве питомцев.
Кроме того, капибары стремительно размножаются: всего за два года их число в Нордельте увеличилась втрое и достигла 1000 особей. Чтобы остановить рост популяции, аргентинцы стали стерилизовать животных.
Не все горожане согласны с таким решением проблемы капибар. Зоозащитники собрали 25 тысяч подписей в защиту гигантских грызунов, а также провели акции протеста на улицах Нордельте.
«Я верю, что их очарование — это стратегия выживания их вида. Их привлекательность покорила нас, и теперь мы боремся за них», — прокомментировала жительница города Сильвия Сото.
Любителям капибар уже удалось добиться того, что численность животных уже сокращают не с помощью вазэктомии или кастрации, а путем инъекций, которые должны на время приостанавлить возможности для размножения. Если терапию прекратить, капибары смогут снова заводить детенышей.
В конце концов капибары жили на территории Нордельты задолго до людей. 30 лет назад на этих землях не было поселений, и капибары свободно жили здесь наряду с пумами, ягуарами и кайманами. Но из‑за строительства в конце 90-х хищники покинули регион, а вот капибары остались — только существовать им пришлось уже не в лесах, а прямо посередине городской застройки.