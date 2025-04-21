СМИ: кинокритика Екатерину Барабаш* объявили в розыск после неявки в суд

Журналистка, как рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве, 13 апреля покинула дом, где находилась под домашним арестом. После этого Барабаш* стали разыскивать, а ее дело приостановили. 21 апреля Пушкинский городской суд Московской области избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
До этого Барабаш* находилась под домашним арестом на время следствия по делу о фейках про российскую армию. Там она оказалась в конце февраля. Мера пресечения должна была завершиться 25 апреля, за день до заседания судя.
Уголовное дело в отношении кинокритика возбудили из‑за постов в соцсетях. Ей вменяли п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ей грозило лишение свободы на срок до 10 лет. Барабаш* задержали в конце февраля в Москве. По словам СК, она «в ходе допроса признала вину в полном объеме».
Сын Екатерины Юрий Барабаш предположил, что преследование его матери может быть связано с ее профессиональной деятельностью и гражданской позицией. Кинокритик работала в издании Republic** и открыто выступала против военной операции на Украине.
Екатерина Барабаш* — дочь советского и российского литературоведа Юрия Барабаша, автор множества рецензий. Она работала в ряде российских СМИ, включая «Независимую газету», Forbes и «Интерфакс». В 2016 году Барабаш рассказывала, что ее уволили из «Интерфакса» из‑за критики властей. С октября 2022-го журналистка сотрудничает с изданием Republic.
*Екатерина Барабаш внесена Минюстом в реестр иноагентов.
**Издание Republic внесено Минюстом в реестр иноагентов.