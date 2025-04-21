Шоураннер «Остаться в живых» создаст новый сериал по «Звездным войнам»

Новый сериал по «Звездным войнам» запущен в разработку. Его создаст шоураннер «Остатья в живых» Карлтон Кьюз и его сын Ник Кьюз, сообщил Variety.
Детали о будущем проекте держатся в секрете. Пока неясно, в какой период будут разворачиваться события шоу, а также какие персонажи в нем появятся. Также неизвестно, какие актеры снимутся в сериале.
Кьюз станет уже не первым кинематографистом, работавшим над «Остаться в живых», а затем переключившимся на франшизу «Звездные войны». Ранее Джей Джей Абрамс снял фильмы «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Звездные войны: Восхождение Скайцокера».
Дэймон Линделофф, еще один шоураннер «Остаться в живых», разрабатывал вместе с Джастином Бритт-Гибсоном сценарий фильма, посвященного героине Дэйзи Ридли. Позднее сценаристом картины стал автор «Острых козырьков» Стивен Найт, но затем и он покинул проект. Сейчас текстом ленты занимается Джордж Нолфи.
В данный момент в разработке также находится новая трилогия от сценариста Саймона Кинберга и фильм режиссера Тайки Вайтити. Кроме того, Шон Леви («Дэдпул и Росомаха») планирует выпустить фильм «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.