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Сара Мишель Геллар и Элайджа Вуд снимутся в сиквеле «Я иду искать»

Вчера в 20:50
Фото: sarahmgellar

Американские актеры Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров», «Жестокие игры») и Элайджа Вуд («Властелин колец», «Шершни») сыграют главные роли в сиквеле фильма «Я иду искать». Об этом сообщил Variety.

Артисты присоединятся к звезде оригинальной картины Самаре Уивинг, которая вернется к роли Грейс. Также в ленте снимутся Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь»), Шон Хэтоси, Нестор Карбонелл, Кевин Дюран и Дэвид Кроненберг.

Режиссерами проекта выступят Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Сценарий напишут Гай Басик («Эбигейл», «Крик») и Р. Кристофер Мерфи («Касл-Рок»). Продюсерами станут Трипп Винсон, Джеймс Вандербилт (оба — «Источник вечной молодости»), Брэдли Дж. Фишер («Трансформеры») и Уильям Шерак («Эбигейл»).

Сюжет будущего фильма держится в секрете. Его созданием занимается студия Searchlight Pictures. Ее президент Мэтью Гринфилд отметил, что в новой ленте зрителей ждет «свежий взгляд, который столь же извращен и весел, как и первый».

Фильм «Я иду искать» вышел в 2019 году и стал самым крупным релизом года у Searchlight. Картина с бюджетом в 6 млн долларов собрала в прокате 28 млн. Она рассказала о девушке, чье замужество и знакомство с семьей жениха оборачивается ночью ужаса.

Над лентой работали художник-постановщик Эндрю Стерн («Академия „Амбрелла“»), оператор Бретт Юткевич («Крик»), художница по костюмам Эйвери Певес («Крик-6») и гример Колин Пенман («Ученик»). Все они поучаствуют в создании сиквела.

Над продолжением слэшера, которое получит название «Ready or Not: Here I Come», будут трудиться также редактор Джей Причидни («Битлджус Битлджус»), стилист по волосам Райан Рид («Оно 2») и звукорежиссер Томас Хайек («День благодарения»).

Продюсерами проекта станут Чад Виллелла, Тара Фарни, Грег Денни, Бусик, Мерфи, Уивинг и Пол Нейнштейн. Курируют фильм со стороны Searchlight Ричард Руис и Корнелия Берли.

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