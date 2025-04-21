Сара Мишель Геллар и Элайджа Вуд снимутся в сиквеле «Я иду искать»

Фильм «Я иду искать» вышел в 2019 году и стал самым крупным релизом года у Searchlight. Картина с бюджетом в 6 млн долларов собрала в прокате 28 млн. Она рассказала о девушке, чье замужество и знакомство с семьей жениха оборачивается ночью ужаса.